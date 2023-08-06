Полузащитник «Фиорентины» Кастровилли не перейдет в «Борнмут» из-за проваленного медосмотра

«Фиорентина» объявила о том, что хавбек Гаэтано Кастровилли возвращается в расположение клуба после медосмотра перед трансфером в «Борнмут».

«Гаэтано Кастровилли, прошедший вчера подготовительный медицинский осмотр в связи с завершением трансфера в «Борнмут», вернется в Италию, поскольку результаты проведенного медицинского обслежлвания не были признаны пригодными», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте флорентийцев.

Трансфер 26-летнего итальянца должен был обойтись «Борнмуту» в 14 миллионов евро. Кастровилли выступает за «Фиорентину» с 2017 года.