Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал победу в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).

— Есть вопросы по поводу судейства?

— Сейчас нету смысла об этом разговаривать. Мне кажется, всегда есть вопросы и к судейству, и к качеству игры.

— Был ли второй пенальти или нет?

— Не знаю, не смотрел повтор еще. Я находился непосредственно прям в близости, может быть в метре от этого момента. Честно не заметил, что там был фол, но раз увидели, нашли, мяч был.

— Не было ощущения, что «Рубин» тащили за уши?

— Не было ощущения. У меня было ощущение, что мы сегодня сотворили некий мини-праздник для наших болельщиков и в частности для себя.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 30 баллов. Уфимцы сыграют в стыковом матче за право остаться в РПЛ.