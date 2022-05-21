Глушаков заявил о готовности играть за «Спартак» бесплатно

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что готов бесплатно играть за «Спартак».

— Ты недавно сказал, что закончишь карьеру, когда выиграешь чемпионство со «Спартаком». Как собираешься это делать?

— Да я просто сказал, дальше увидим, — цитирует Глушакова Sport24. — Не будем загадывать и все будет. Верю ли в это? Надо всегда в свою мечту верить. Готов ли играть там бесплатно? Конечно! Я и тут бесплатно играю.

— Может, надо с Федуном поговорить лично?

— Вы поговорите. Мне-то что говорить, он меня знает, как облупленного.

35-летний хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. В составе красно-белых Глушаков становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

Контракт полузащитника с «Химками» действует до июня 2024 года.