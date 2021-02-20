«Интер Майами» объявил о подписании Шоукросса
Бывший капитан «Сток Сити» Райан Шоукросс официально стал футболистом клуба MLS «Интер Майами».
33-летний защитник выступал за «Сток Сити» на протяжении 14 лет. С 2010 года Шоукросс был капитаном клуба. В его активе один матч за сборную Англии.
Клубом «Интер Майами» владеет бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм. За клуб из MLS играют Блез Матьюди и Гонсало Игуаин, а тренирует команду Фил Невилл.
Since he could do it on a cold wet windy night in Stoke...— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2021
Welcome to #InterMiamiCF, Ryan Shawcross!https://t.co/lDUvrn7Ldx
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