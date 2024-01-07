Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию через полгода после перехода

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию, сообщает The Times.

По информации источника, 33-летний англичанин столкнулся с трудностями с адаптацией в Саудовской Аравии. В связи с этим футболист рассчитывает вернуться в АПЛ или перейти в другой европейский чемпионат.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле прошлого года. Он провел за новую команду 19 матчей, отметившись пятью голевыми передачами.