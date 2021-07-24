Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Болельщики «Алькоркона» выступают против перехода Зозули и обвиняют его в нацизме

02:11
Роман Зозуля. Фото AS
Роман Зозуля. Фото AS
Теги:

Часть болельщиков «Алькоркона» негативно отреагировала на новость о возможном переходе украинского форварда Романа Зозули, сообщает AS. Испанское издание указывает, что игрока вновь обвиняют в нацизме.

В социальных сетях болельщики делятся мнениями по поводу возможного подписания. Среди тех, кто не поддерживает переход, многие обвиняют нападающего в симпатиях к ульттраправым.

«Игрок Роман Зозуля — не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон «Азов», украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Его идеология прямо противоречит нашим ценностям», — написал один из комментирующих новость.

«Мы считаем, что для «Алькоркона» подписание игрока, который опубликовал фотографии с нацистским кодовым лозунгом и поддерживает радикальные фашистские формирования в своей стране, несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта», — пишет другой болельщик.

В 2017 году из-за протестов болельщиков сорвался переход Романа в другой испанский клуб «Райо Вальекано» на правах аренды из «Бетиса».

Последним клубом Зозули был «Альбасете», за который он играл с 2017- года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Может, я и остался бы в «Спартаке». Но когда к голове приставили пистолет...» Как Бесчастных играл в Германии
Рыжиков ушел из «Красавы»
«Красава» спасся от поражения в матче с «Ленинградцем»
Боец UFC из Детройта не любит белых девушек. Они его раздражают, и он считает, что у них рецессивные гены
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд