«Милан» предлагает Кессиэ 5 миллионов евро в год

Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство миланского клуба готовы встретиться с агентом 24-летнего ивуарийца, чтобы договориться о новом контракте. Сообщается, что «Милан» готов предложить 5 млн евро в год и бонусы, хотя сам игрок хочет получать 6 млн евро.

В 34 матчах серии А Кессиэ забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт хавбека истекает летом 2022 года.