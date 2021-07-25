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«Милан» предлагает Кессиэ 5 миллионов евро в год

02:57
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Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство миланского клуба готовы встретиться с агентом 24-летнего ивуарийца, чтобы договориться о новом контракте. Сообщается, что «Милан» готов предложить 5 млн евро в год и бонусы, хотя сам игрок хочет получать 6 млн евро.

В 34 матчах серии А Кессиэ забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт хавбека истекает летом 2022 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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