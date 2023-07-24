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Сегодня, 19:50

Переговоры «Челси» с «Брайтоном» по Кайседо заходят в тупик

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» может отказаться от трансфера полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо, сообщает The Guardian.

По информации источника, «Брайтон» несколько раз попытался включить в сделку защитника «Челси» Леви Колвилла, который в прошедшем сезоне выступал за «чаек» на правах аренды, но лондонцы не хотят отпускать 20-летнего воспитанника.

В связи с этим «Челси» задумывается о целесообразности продолжения переговоров, поскольку не хочет платить 100 миллионов фунтов, которые запрашивает «Брайтон».

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

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