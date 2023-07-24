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Сегодня, 20:14

Марсель Забитцер перешел из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.

29-летний австриец подписал контракт до 2027 года.

«Я не могу дождаться, когда наконец присоединюсь к команде и смогу надеть майку «Боруссии». Переговоры с руководством были отличными и показали мне, насколько амбициозным клуб хочет быть в ближайшие годы. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы «Боруссия» достигла своих целей и как можно снова смогла отпраздновать что-то особенное со своими фанатами», — приводит слова Забитцера официальный сайт дортмундцев.

Забитцер выступал за «Баварию» с 2021 года. Он провел за мюнхенцев 54 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Во второй половине прошедшего сезона полузащитник на правах аренды играл за «Манчестер Юнайтед».

Марсель Забитцер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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