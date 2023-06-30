Пау Торрес подпишет контракт с «Астон Виллой» на пять лет

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес близок к переходу в «Астон Виллу», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, бирмингемцы заплатят за 26-летнего испанца 35-40 млн евро, а контракт будет рассчитан до лета 2028 года. В ближайшее время игрок пройдет медобследование.

В сезоне-2022/23 Торрес провел 39 матчей за «Вильярреал», отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.