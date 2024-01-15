«Пари НН» обсуждает с «Ференцварошем» процент от последующей перепродажи Севикяна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о проценте нижегородского клуба в случае перепродажи полузащитника Эдгара Севикяна из «Ференцвароша». По информации журналиста Ивана Карпова, «Пари НН» получит 7% от последующей продажи полузащитника из венгерского клуба.

«Обсуждаем, точку в этих вопросах мы еще не поставили. Анонсировать не могу, так как нет конкретики. Но этот пункт у нас находится в стадии обсуждения», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.