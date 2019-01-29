"Отличная и амбициозная команда". Паредес - о причинах перехода в "ПСЖ"

Новичок "ПСЖ" Леандро Паредес заявил, что с огромным желанием перешел в парижский клуб. Экс-хавбек "Зенита" добавил, что постарается проявить свои лучшие качества уже в первых играх.

- Я очень рад тому, что перешел в "ПСЖ", - приводит слова Паредеса официальный сайт красно-синих. - Это большой клуб, отличная и амбициозная команда. Главный тренер проявил ко мне интерес. Все это вызвало у меня огромное желание перейти сюда.

Я готов играть, поскольку прошел необходимую подготовку со своим предыдущим клубом. Надеюсь, вы сможете увидеть меня уже в первом матче. Когда я приехал в Европу, то играл на позиции "десятки". Но затем тренер "Эмполи" переместил меня немного ниже. Я чувствую себя комфортно в этой роли. С нетерпением жду матчей, чтобы проявить свои лучшие качества и оправдать ожидания.

Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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