Ориги согласовал контракт с «Миланом»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает The Athletic, «Милан» согласовал контракт с 27-летним игроком сборной Бельгии.

Игрок на правах свободного агента перейдет в серию А по окончании сезона-2021/22. Сам форвард уже сообщил руководству «Ливерпуля», что хочет уйти из команды.

В этом сезоне Ориги сыграл в 17 матчах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.