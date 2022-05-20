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Сегодня, 05:18

Ориги согласовал контракт с «Миланом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает The Athletic, «Милан» согласовал контракт с 27-летним игроком сборной Бельгии.

Игрок на правах свободного агента перейдет в серию А по окончании сезона-2021/22. Сам форвард уже сообщил руководству «Ливерпуля», что хочет уйти из команды.

В этом сезоне Ориги сыграл в 17 матчах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

Дивок Ориги
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Милан
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