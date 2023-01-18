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Тукманов: «Черышев не поможет «Торпедо» остаться в РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в московскую команду.

Ранее сообщалось, что российский хавбек может продолжить карьеру в «Торпедо».

«Черышев не так давно выступал за сборную России. Никто не знает, насколько ему будет интересно играть в команде, которая борется за выживание. Это все слухи. Надо дождаться официального заявления о переходе Черышева в «Торпедо». Денис обладает определенными качествами. Конечно, он бы пригодился «Торпедо». Но я не думаю, что Черышев сможет помочь автозаводцам остаться в РПЛ. Руководству надо готовить команду на перспективу», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Действующее соглашение Черышева с венецианским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tukmanov-chery-shev-ne-pomozhet-torpedo-ostat-sya-v-rpl/

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