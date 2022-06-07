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Сегодня, 18:05

Источник: Головин мог перейти в «Ньюкасл» зимой

«Чемпионат»: «Ньюкасл» хотел подписать Головина зимой
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«Ньюкасл» в зимнее трансферное окно делал предложение «Монако» по поводу полузащитника Александра Головина, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, руководство «сорок» предлагало за 26-летнего россиянина 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин провел за монегасков 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Его контракт действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Головина в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4718725-monako-zimoj-otkazalsya-prodat-aleksandra-golovina-v-nyukasl-za-eur-40-mln.html
Александр Головин
ФК Монако
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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