Источник: Головин мог перейти в «Ньюкасл» зимой

«Ньюкасл» в зимнее трансферное окно делал предложение «Монако» по поводу полузащитника Александра Головина, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, руководство «сорок» предлагало за 26-летнего россиянина 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин провел за монегасков 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Его контракт действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Головина в 25 миллионов евро.