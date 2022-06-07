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Сегодня, 17:39

«Ювентус» может выменять Морату у «Атлетико» взамен на Кина

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«Ювентус» ведет переговоры с «Атлетико» по обмену нападающего Альваро Мораты на форварда Мойзе Кина.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в ближайшее время руководство мадридского клуба озвучит идею главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне.

29-летний Мората провел в этом сезоне 35 матчей в чемпионате Италии, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

«Ювентус» арендовал форварда в 2020 году на два сезона за 20 миллионов евро. Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года.

22-летний Кин в этом сезоне провел 32 матча в серии А, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. «Ювентус» арендовал форварда до 2023 года с обязательством выкупа.

Альваро Мората
Мойзе Кин
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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