«Ньюкасл» проявляет интерес к Усману Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле входит в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, если француз откажется продлевать контракт, то «Барса» попытается продать его уже в январе. В связи с этим «Ньюкасл» может вступить в борьбу за него. Также указано, что информация о переговорах с «Ювентусом» не соответствует действительности.

24-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Барсу» и сделал две результативные передачи. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.