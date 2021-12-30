«Севилья» арендует Марсьяля
06:56
«Севилья» арендует у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля, сообщает L'Equipe. Испанский клуб заполучит француза до конца сезона без возможности покупки.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение, но оба клуба ожидают, что в ближайшие дни достигнут компромисс.
В сезоне-2021/22 Марсьяль принял участие в 10 матчах и забил 1 гол.
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