«Ньюкасл» намерен приобрести форварда Вуда из «Бернли»
04:37
Форвард «Бернли» Крис Вуд может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.
По сведениям источника, на 30-летнего новозеландца претендует «Ньюкасл». В клубе считают, что трансфер игрока решит проблему с забитыми голами.
В текущем сезоне Вуд провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.
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