«Ньюкасл» намерен приобрести форварда Вуда из «Бернли»

Форвард «Бернли» Крис Вуд может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 30-летнего новозеландца претендует «Ньюкасл». В клубе считают, что трансфер игрока решит проблему с забитыми голами.

В текущем сезоне Вуд провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.