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«Ньюкасл» намерен приобрести форварда Вуда из «Бернли»

04:37
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Форвард «Бернли» Крис Вуд может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 30-летнего новозеландца претендует «Ньюкасл». В клубе считают, что трансфер игрока решит проблему с забитыми голами.

В текущем сезоне Вуд провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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