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«Аякс» согласился продать Нереса в «Шахтер»

17:43
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«Аякс» принял предложение «Шахтера» продать полузащитника Давида Нереса, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, переговоры почти на финальной стадии, сделка должна быть завершена уже в ближайшее время, а сам футболист может успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе в Турции. Сумма трансфера должна составить около 15 миллионов евро.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 22 матча за «Аякс» во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/shakhter-i-ayaks-vyshli-na-finishnuyu-pryamuyu-v-peregovorakh-po-braziltsu-1165899/

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Евгений Петров все материалы автора

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