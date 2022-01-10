«Аякс» согласился продать Нереса в «Шахтер»

«Аякс» принял предложение «Шахтера» продать полузащитника Давида Нереса, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, переговоры почти на финальной стадии, сделка должна быть завершена уже в ближайшее время, а сам футболист может успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе в Турции. Сумма трансфера должна составить около 15 миллионов евро.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 22 матча за «Аякс» во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.