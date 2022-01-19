«Ньюкасл» интересуется защитником «Ланса»

Защитник «Ланса» Кристофер Ву входит в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает L'Euqipe.

Указано, что английский клуб хотел бы подписать игрока несмотря на то, что он редко выходит на поле в нынешнем сезоне. Нет данных о том, собирается ли «Ньюкасл» приобрести его в январе или уже в летнее трансферное окно.

20-летний француз в текущем сезоне провел девять матчей за первую команду «Ланса». В его активе один результативный пас. Контракт игрока действует до 30 июня 2025 года.