«Ньюкасл» хочет подписать Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.

Контракт футболиста с «МЮ» истекает в конце сезона. Продлевать его он не намерен. Сам Лингард, по данным источника, заинтересован в переходе в «Ньюкасл». При этом он предпочел бы полноценный трансфер, а не аренду. Кроме того, игрок состоит в дружеских отношениях с Кираном Триппьером, который ранее перешел в «Ньюкасл» из «Атлетико».

29-летний англичанин в текущем сезоне провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил два мяча при одной голевой передаче.