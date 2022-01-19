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Сегодня, 17:26

«Ньюкасл» хочет подписать Лингарда

Евгений Петров
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.

Контракт футболиста с «МЮ» истекает в конце сезона. Продлевать его он не намерен. Сам Лингард, по данным источника, заинтересован в переходе в «Ньюкасл». При этом он предпочел бы полноценный трансфер, а не аренду. Кроме того, игрок состоит в дружеских отношениях с Кираном Триппьером, который ранее перешел в «Ньюкасл» из «Атлетико».

29-летний англичанин в текущем сезоне провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил два мяча при одной голевой передаче.

Джесси Лингард
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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