«Манчестер Юнайтед» требовал от «Ювентуса» 6 миллионов евро за аренду Марсьяля с выплатой зарплаты

Стало известно, почему «Ювентус» отказался от идеи арендовать у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля.

Как сообщает Sport Mediaset, за аренду до конца сезона «МЮ» требовал шесть миллионов евро. Кроме того, «Юве» должен был бы выплачивать игроку зарплату в полном объеме. За это время она составила бы примерно такую же сумму. Таким образом, на аренду «Ювентусу» пришлось бы потратить 12 миллионов евро.

«С учетом нынешних условий — цены за аренду и обязанности полностью выплачивать зарплату Марсьялю — мы не можем позволить себе такую сделку, — заявил ранее генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене. — У нас нет никаких продвижений в переговорах, мы не ожидаем, что «Манчестер Юнайтед» сделает нам какую-то скидку».