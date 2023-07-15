Нюбель после ухода из «Монако» может перейти в «Штутгарт»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель на этой неделе был в Штутгарте, чтобы встретиться с руководством местного клуба, сообщил в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.

«Штугарт» хочет арендовать 26-летнего немца с опцией на покупку. За игроком также по-прежнему следит «Лидс Юнайтед», но официального предложения пока не делал.

Последние два сезона Нюбель на правах аренды выступал за «Монако». В сезоне-2022/23 вратарь провел 48 матчей во всех турнирах, пропустил 75 мячей и 10 раз сыграл на ноль.