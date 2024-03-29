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Сегодня, 14:39

Неймар просил «Аль-Хиляль» отпустить его в аренду в «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар просил клуб отдать его в аренду в «Барселону», сообщает sport.es.

По информации источника, 32-летний бразилец хотел вернуться в бывшую команду после восстановления от травмы. Он выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 годы. Отмечается, что клубы пока не начинали переговоры на тему возможной сделки.

Неймар летом прошлого года перешел в саудовский клуб из «ПСЖ». В текущем сезоне он провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. С тех пор он продолжает восстановление.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
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