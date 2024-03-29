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Сегодня, 00:31

«Интернасионал» не будет выкупать Ренана у «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Интернасионал» не планирует выкупать у «Зенита» права на защитника Роберта Ренана, сообщает Diario de Torcedor. 20-летний бразилец зимой перебрался на родину на правах аренды.

Болельщики и одноклубники раскритиковали Ренана за промах в серии пенальти в матче 1/2 финала штата Рио-Гранди-ду-Сул против «Жувентуде» (1:1, пен — 6:7). По информации источника, некоторые игроки перестали общаться с ним.

«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасионал» 4 января. Аренда будет длиться до 31 декабря 2024 года.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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