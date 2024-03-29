Канселу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», может летом перейти в «Аль-Хиляль», сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» хочет сохранить 29-летнего португальца, но готова только продлить его аренду, тогда как «Манчестер Сити» настроен на продажу футболиста в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Канселу провел 32 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи. Ранее защитник играл за «Валенсию», «Интер» и «Бенфику».