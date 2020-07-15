«Наполи» согласовал контракт с Осименом

Нападающий «Лилля» Виктор Осимен близок к переходу в «Наполи». Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал с 21-летним нигерийцев личные условия контракта до июня 2025 года. Сейчас «Наполи» работает над согласованием последних деталем с «Лиллем» и агентами игрока.

На счету Осимена 18 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за «Лилль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.