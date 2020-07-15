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«Наполи» согласовал контракт с Осименом

03:02
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Нападающий «Лилля» Виктор Осимен близок к переходу в «Наполи». Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал с 21-летним нигерийцев личные условия контракта до июня 2025 года. Сейчас «Наполи» работает над согласованием последних деталем с «Лиллем» и агентами игрока.

На счету Осимена 18 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за «Лилль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.

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