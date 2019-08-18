«Наполи» сделал предложение «Интеру» по Икарди

«Наполи» предложил 60 миллионов евро плюс бонусы за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia. Неаполитанцы также готовы включить в сделку форварда Аркадиуша Милика.

Ранее Икарди заявлял, что готов перейти только в «Ювентус», где, скорее всего, ему не будет места. В то же время, «Интер» ведет переговоры по переходу Алексиса Санчеса из «Манчестер Юнайтед». «Наполи» готов воспользоваться тем фактом, что Икарди оказался в затруднительном положении.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

Все о трансферах — здесь