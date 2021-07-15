Нападающий сборной Нидерландов Стенгс перешел в «Ниццу»

Нападающий Келвин Стенгс перешел из «АЗ» в «Ниццу». 22-летний голландец подписал пятилетний контракт с французским клубом.

? L'OGC Nice est heureux d'annoncer l'arriv?e de Calvin Stengs en provenance de l'@AZAlkmaar !



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По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, не считая бонусов.

В сезоне-2020/21 Стенгс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач. В отборне на Евро-2020 он сыграл в одном матче и сделал 2 голевые передачи. В заявку на финальную часть его не включили.