Джака близок к переходу в «Рому»
17:05
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к тому, чтобы стать игроком «Ромы», сообщает 15 июля Calciomercato.com.
По данным источника, сторонам сталось согласовать последние детали сделки. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро + 2,5 миллиона евро в виде бонусов. Также указано, что швейцарец готов сократить свой отпуск, чтобы раньше присоединиться к новой команде.
28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.
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