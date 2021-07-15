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Джака близок к переходу в «Рому»

17:05
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к тому, чтобы стать игроком «Ромы», сообщает 15 июля Calciomercato.com.

По данным источника, сторонам сталось согласовать последние детали сделки. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро + 2,5 миллиона евро в виде бонусов. Также указано, что швейцарец готов сократить свой отпуск, чтобы раньше присоединиться к новой команде.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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