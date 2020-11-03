Нападающим «Спортинга» интересуются клубы АПЛ

Нападающий «Спортинга» Жоване Кабраль в зимнее трансферное окно может может перебраться в английскую премьер-лигу, сообщает O Jogo.

По данным источника, 22-летним форвардом из Кабо-Верде интересуются «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Компенсация за Кабраля прописана в размере 90 миллионов евро, однако английские клубы пытаются сбить до 50 миллионов и дальше вести переговоры.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Кабраль провел пять матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.