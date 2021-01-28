Мусаев подпишет с «Рубином» контракт на 5 лет. Завтра он присоединится к команде

Полузащитник Леон Мусаев подпишет с «Рубином» контракт на 5 лет. Об этом «СЭ» сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

22-летний российский хавбек «Зенита» присоединится к «Рубину» на сборе в Турции завтра, после чего последует официальное объявление о его переходе.

Казанцы заплатят за трансфер хавбека 500 тысяч евро — эту информацию подтвердил Яровинский.

Отметим, что в «Рубине» не рассматривали вариант аренды игрока и настаивали на полноценном переходе. При этом у «Зенита» остается первоочередное право выкупа.

Ранее, 28 января, генеральный директор казанцев Рустем Сайманов сообщил о переговорах с сине-бело-голубыми по переходу Мусаева.

В текущем сезоне Мусаев провел 6 матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

(Владислав Зимагулов)