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Эль-Шаарави в пятницу пройдет медобследование «Роме»

18:55
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Нападающий Стефан Эль-Шаарави в пятницу, 29 января, пройдет медобследования для перехода в «Рому», утверждает Calciomercato.

Завтра у 28-летнего итальянца заканчивается карантин, на котором он находился из-за коронавируса в течение 21 дня.

Эль-Шаарави выступал за «Рому» с января 2016 по июль 2019 года. Последним клубом форварда был «Шанхай Шенхуа», с котором он разорвал контракт в январе 2021 года.

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