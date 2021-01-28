Эль-Шаарави в пятницу пройдет медобследование «Роме»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави в пятницу, 29 января, пройдет медобследования для перехода в «Рому», утверждает Calciomercato.

Завтра у 28-летнего итальянца заканчивается карантин, на котором он находился из-за коронавируса в течение 21 дня.

Эль-Шаарави выступал за «Рому» с января 2016 по июль 2019 года. Последним клубом форварда был «Шанхай Шенхуа», с котором он разорвал контракт в январе 2021 года.