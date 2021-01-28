«Рубин» может объявить о трансфере хавбека «Зенита» Мусаева на этой неделе
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе «СЭ» подтвердил переговоры с «Зенитом» по трансферу опорного полузащитника Леона Мусаева.
В четверг, 28 января, журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о переговорах между казанцами и клубом из Санкт-Петербурга.
— Разговоры о трансфере — правда, — сказал в комментарии «СЭ» Сайманов. — Уже практически договорились. Трансфер почти готов, все обговорили. Скоро перейдет к нам.
— Уже на этой неделе может появиться официальная новость о его переходе?
— Да.
— Писали, что Семак против перехода Мусаева.
— Договорились.
— В какую сумму оценивается трансфер?
— Точно не могу сказать, не я веду переговоры.
— На какой срок подписан контракт?
— Не могу сказать. Может, на три года, может, на четыре. Переговоры ведет спортивный директор, он точнее может сказать. Было много вариантов, на каком в итоге остановились, не могу сказать.
— Желание купить игрока принадлежало Леониду Слуцкому?
— В том числе. Но не бывает трансфера, который захотел только Слуцкий. У нас есть определенный механизм — есть селекционный отдел, есть спортивный директор. Мы проводим совещание, принимаем решение по кандидатурам и вступаем в переговоры. Без желания главного тренера, естественно, игрок не появится в команде.
— Помимо Мусаева ожидаются какие-то трансферы в это окно?
— Пока нет.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 6 матчей за «Зенит». Мусаев является воспитанником сине-бело-голубых.
(Константин Колмаков)
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