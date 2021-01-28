«Рубин» может объявить о трансфере хавбека «Зенита» Мусаева на этой неделе

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе «СЭ» подтвердил переговоры с «Зенитом» по трансферу опорного полузащитника Леона Мусаева.

В четверг, 28 января, журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о переговорах между казанцами и клубом из Санкт-Петербурга.

— Разговоры о трансфере — правда, — сказал в комментарии «СЭ» Сайманов. — Уже практически договорились. Трансфер почти готов, все обговорили. Скоро перейдет к нам.

— Уже на этой неделе может появиться официальная новость о его переходе?

— Да.

— Писали, что Семак против перехода Мусаева.

— Договорились.

— В какую сумму оценивается трансфер?

— Точно не могу сказать, не я веду переговоры.

— На какой срок подписан контракт?

— Не могу сказать. Может, на три года, может, на четыре. Переговоры ведет спортивный директор, он точнее может сказать. Было много вариантов, на каком в итоге остановились, не могу сказать.

— Желание купить игрока принадлежало Леониду Слуцкому?

— В том числе. Но не бывает трансфера, который захотел только Слуцкий. У нас есть определенный механизм — есть селекционный отдел, есть спортивный директор. Мы проводим совещание, принимаем решение по кандидатурам и вступаем в переговоры. Без желания главного тренера, естественно, игрок не появится в команде.

— Помимо Мусаева ожидаются какие-то трансферы в это окно?

— Пока нет.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 6 матчей за «Зенит». Мусаев является воспитанником сине-бело-голубых.

(Константин Колмаков)