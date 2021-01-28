Руни сообщил, что 16-летний игрок «Дерби Каунти» продолжит карьеру в «Ливерпуле»
19:54
Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал, что 16-летний полузащитник клуба Кайде Гордон станет игроком «Ливерпуля».
До октября 2021 года футболист будет играть за академию «Ливерпуля». Как только Гордону исполнится 17 лет, клуб сможет подписать с ним профессиональный контракт.
«Уйдет ли Гордон в «Ливерпуль»? Похоже на то. Он отличный футболист, я вызывал его в первую команду, так как он проявлял качества, которые мне нужны. Мы предложили ему контракт, но он отказался», — цитирует Руни Mirror.
Футболист играет за юношескую сборную Англии. За основу «Дерби Каунти» хавбек дебютировал 29 декабря 2020 года в матче против «Бирмингема» (4:0).
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