Руни сообщил, что 16-летний игрок «Дерби Каунти» продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал, что 16-летний полузащитник клуба Кайде Гордон станет игроком «Ливерпуля».

До октября 2021 года футболист будет играть за академию «Ливерпуля». Как только Гордону исполнится 17 лет, клуб сможет подписать с ним профессиональный контракт.

«Уйдет ли Гордон в «Ливерпуль»? Похоже на то. Он отличный футболист, я вызывал его в первую команду, так как он проявлял качества, которые мне нужны. Мы предложили ему контракт, но он отказался», — цитирует Руни Mirror.

Футболист играет за юношескую сборную Англии. За основу «Дерби Каунти» хавбек дебютировал 29 декабря 2020 года в матче против «Бирмингема» (4:0).