Моуринью хочет видеть Феллаини в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини может вернуться в Англию, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью планирует приобрести 33-летнего бельгийца, с которым он работал в «Манчестер Юнайтед».

В феврале стало известно, что «Шаньдун Лунэн» отстранен от участия в азиатской Лиге чемпионов из-за долгов.

Феллаини выступает за «Шаньдун Лунэн» с февраля 2019 года. За китайский клуб хавбек провел 57 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 5 результативных передач.