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«Атлетико» интересуется уругвайским талантом «Ривер Плейта»

00:37
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Нападающий «Ривер Плейта» Матиас Арезо может стать игроком «Атлетико», сообщает Goal.com.

Данную информацию в интервью изданию подтвердил отец футболиста, который заодно является и его агентом. Пока идут переговоры о компенсации за футболиста, трансфер должен состояться летом.

В нынешнем сезоне клаусулы 18-летний уругваец провел 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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