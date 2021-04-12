«Атлетико» интересуется уругвайским талантом «Ривер Плейта»

Нападающий «Ривер Плейта» Матиас Арезо может стать игроком «Атлетико», сообщает Goal.com.

Данную информацию в интервью изданию подтвердил отец футболиста, который заодно является и его агентом. Пока идут переговоры о компенсации за футболиста, трансфер должен состояться летом.

В нынешнем сезоне клаусулы 18-летний уругваец провел 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.