«Монпелье» отклонил первое предложение «Челси» по Элье Ваи

«Монпелье» отклонил предложение «Челси» по форварду Элье Ваи, сообщает L'Equipe.

По информации источника, лондонцы предложили за 20-летнего француза 27,5 миллиона евро, но французский клуб отклонил оффер. Несмотря на это, «Монпелье» все еще открыт для дальнейших переговоров с «Челси».

В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 милллионов евро.