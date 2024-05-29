Спортдиректор «Оренбурга»: «Дзюба — статусный футболист с большой зарплатой. Мы себе таких позволить не можем»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего Артема Дзюбы.

В среду, 29 мая, «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего футболиста из клуба.

«Дзюба — статусный футболист с большой зарплатой. Мы себе таких позволить не можем. Договориться на понижение? Надо поговорить с главным тренером», — сказал Андреев «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.