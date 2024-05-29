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Сегодня, 19:27

Кафанов: «Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнение о том, как сложится карьера голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность. Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него. Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном — не хуже», — приводит слова Кафанова Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт россиянина с парижским клубом будет рассчитано до лета 2029 года. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Источник: Sport24
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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Мбаппе рассказал, за какую команду серии А хотел бы выступать
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
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19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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Усман Дембеле

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 8
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Пьер-Эмерик Обамеянг

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 8
И К Ж
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