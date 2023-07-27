«Милан» объявил о переходе Чуквуэзе

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе подписал контракт с «Миланом».

Соглашение 24-летнего нигерийца с «россонери» рассчитано до 2028 года. Он будет выступать под 21-м номером.

Чуквуэзе выступал за «Вильярреал» с 2017 года. Он провел за испанский клуб 207 матчей, забил 37 голов и сделал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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