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Сегодня, 18:27

«Милан» объявил о переходе Чуквуэзе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе подписал контракт с «Миланом».

Соглашение 24-летнего нигерийца с «россонери» рассчитано до 2028 года. Он будет выступать под 21-м номером.

Чуквуэзе выступал за «Вильярреал» с 2017 года. Он провел за испанский клуб 207 матчей, забил 37 голов и сделал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

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ФК Милан
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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