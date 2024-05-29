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Кафанов: «Переполняет чувство гордости за Сафонова. У него должно получиться лучше, чем у Лунева»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о предстоящем переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сейчас переполняет чувство гордости за Матвея и нашу вратарскую школу. Уже второй российский вратарь поедет в топ-клуб, поэтому очень рад. Мы говорили с Сафоновым о том, что он готов ехать в Европу и может там играть — наши вратари не хуже. Это было на предыдущем сборе, когда еще не знали о «ПСЖ», — приводит слова Кафанова Sport24.

Также тренер считает, что у Сафонова должна сложиться карьера в топ-клубе получше, чем у Андрея Лунева, который был в «Байере».

«Андрею совсем не давали шанса играть, притом что, когда разговаривали, тренер был им доволен. Градецки был первым номером в «Байере», всегда играл только он. Думаю, что Сафонов должен больше играть в «ПСЖ», чем Лунев в «Байере». Надеюсь, у Матвея сложится во Франции. Я уже говорил и сейчас повторю, что из всех вратарей, с которыми мне удалось поработать лично, у Сафонова самый большой талант», — сказал Кафанов.

Ранее сообщалось, что срок соглашения россиянина с парижским клубом будет рассчитан до лета 2029 года. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Источник: Sport24
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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