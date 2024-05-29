Transfermarkt: Чалов может перейти из ЦСКА в «Марсель»

Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает портал Transfermarkt.

По данным источника, новой командой россиянина станет «Марсель». Стороны ведут переговоры.

Ранее брат игрока Даннил Чалов заявил, что форвард уйдет из ЦСКА этим летом.

В апреле 2024 года ЦСКА продлил контракт с бомбардиром на год. 26-летний Чалов в минувшем сезоне сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.