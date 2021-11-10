«Монако» требует от «Эвертона» 40 миллионов фунтов за Головина

«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Александром Головиным, сообщает 10 ноября Liverpool Echo.

По данным источника, главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хотел бы видеть россиянина в своей команде уже в январе. При этом трансфер выглядит проблематичным. «Монако» запросил за игрока 40 миллионов фунтов, что осложняет сделку — вряд ли «Эвертон» будет готов заплатить такие деньги за игрока.

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «Монако» во всех турнирах и забил три мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.