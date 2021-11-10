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«Монако» требует от «Эвертона» 40 миллионов фунтов за Головина

22:39
Александр Головин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Александром Головиным, сообщает 10 ноября Liverpool Echo.

По данным источника, главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хотел бы видеть россиянина в своей команде уже в январе. При этом трансфер выглядит проблематичным. «Монако» запросил за игрока 40 миллионов фунтов, что осложняет сделку — вряд ли «Эвертон» будет готов заплатить такие деньги за игрока.

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «Монако» во всех турнирах и забил три мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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