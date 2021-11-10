В Португалии опровергли интерес «Бенфики» к Юмтити

«Бенфика» не планирует покупать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити.

Как утверждает журналист SIC Noticias Педру Сепульведа, получающий 9 миллионов евро за сезон француз не интересен португальской команде даже в качестве свободного агента, а сам футболист не хочет играть в Португалии.

? @samumtiti is NOT going to @SLBenfica ? Centre back from @FCBarcelona receives around 9 million € net per season and it's not a target for Benfica, even as a free agent. French player also doesn't want to play in Portugal ??? #Umtiti #Benfica #Barcelona #SLB #FCB pic.twitter.com/TVlcBMoqHC — Pedro Sep?lveda (@pedromsepulveda) November 10, 202

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что «Бенфика» нацелилась на 27-летнего защитника, который не получает игровой практики в «Барселоне».

Также известно, что испанский клуб намерен расстаться с защитником в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Юмтити еще ни разу не выходил на поле. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.