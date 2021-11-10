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В Португалии опровергли интерес «Бенфики» к Юмтити

20:30
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«Бенфика» не планирует покупать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити.

Как утверждает журналист SIC Noticias Педру Сепульведа, получающий 9 миллионов евро за сезон француз не интересен португальской команде даже в качестве свободного агента, а сам футболист не хочет играть в Португалии.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что «Бенфика» нацелилась на 27-летнего защитника, который не получает игровой практики в «Барселоне».

Также известно, что испанский клуб намерен расстаться с защитником в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Юмтити еще ни разу не выходил на поле. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

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