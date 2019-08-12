"Монако" попытается перехватить Лосано у "Наполи"

"Монако" хочет приобрести полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано, сообщает France Football. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Наполи".

Сообщается, что представители монегасков связались с игроком и сообщили, что готовы платить желаемые футболистом четыре миллиона евро. "Наполи", как ранее сообщалось, ведет переговоры с игроком и может заплатить 42 миллиона евро. Стороны обсуждают имиджевые права. "Наполи" хочет получить права на использование имиджа игрока, а в "Монако" заявили, что им это не требуется.

24-летний Ирвинг Лосано в прошлом сезоне провел 30 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 12 голевых передач.

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