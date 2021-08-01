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«Монако» близок к переходу Боаду из «АЗ Алкмара»

01:11
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Форвард «АЗ Алкмар» Майрон Боаду близок к переходу в «Монако», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 20-летний нидерландец подписал контракт с монегасками до лета 2026 года.

В сезоне-2020/21 Боаду провел 38 матчей за АЗ, на его счету 15 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 14 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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