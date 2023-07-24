Коло-Муани может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может перейти в «Тоттенхэм», утверждает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, лондонцы рассматривают 24-летнего француза в качестве приоритетного варианта на случай ухода Харри Кейна. Ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» близок к уходу в «Баварию».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

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