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Милик в зимнее трансферное окно покинет «Наполи»

14:08
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в зимнее трансферное окно сменит клуб, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, у неаполитанцев уже есть договоренность с «Атлетико» о трансфере 26-летнего поляка. Помимо «матрасников», на форварда претендует и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне серии А Милик на поле еще не появлялся.

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